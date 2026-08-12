Precio de holoride hoy

El precio actual de holoride (RIDE) hoy es $ 0, con una variación del 1.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIDE a USD es $ 0 por RIDE.

holoride actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 116,296, con un suministro circulante de 879.90M RIDE. Durante las últimas 24 horas, RIDE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.5, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RIDE experimentó un cambio de +0.44% en la última hora y de -1.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.94.

Información del mercado de holoride (RIDE)

Cap de mercado $ 116.30K$ 116.30K $ 116.30K Volumen (24H) $ 3.94$ 3.94 $ 3.94 Cap. de mercado totalmente diluida $ 132.14K$ 132.14K $ 132.14K Suministro de Circulación 879.90M 879.90M 879.90M Suministro total 999,794,371.0 999,794,371.0 999,794,371.0

La capitalización de mercado actual de holoride es de $ 116.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.94. El suministro circulante de RIDE es de 879.90M, con un suministro total de 999794371.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 132.14K.