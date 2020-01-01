Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema MultiversX por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema MultiversX. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.83
+0.49%
-0.40%
-2.12%
$ 13.90B
$ 9.04K
2
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.686
0.00%
-1.96%
-3.92%
$ 81.23M
$ 25.57K
3
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3055
+0.03%
-1.92%
-0.97%
$ 21.52M
$ 196.83K
4
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000776
-6.63%
-38.31%
-38.41%
$ 11.37M
$ 490.39M
5
SuperRare
SuperRare
RARE
$ 0.01244
+0.81%
-6.18%
+3.06%
$ 10.28M
$ 5.86M
6
Wrapped EGLD
Wrapped EGLD
WEGLD
$ 2.7
+1.12%
-0.02%
-3.57%
$ 5.83M
$ 47.19K
7
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.0042402
-2.68%
-0.04%
-6.86%
$ 2.61M
$ 1.57K
8
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0017229
-0.03%
-1.03%
-7.09%
$ 1.96M
$ 25.39M
9
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.0155529
+0.63%
-0.01%
-3.25%
$ 1.26M
$ 1.77K
10
xExchange
xExchange
MEX
$ 2.46385E-7
0.00%
-1.90%
-1.10%
$ 1.00M
--
11
XOXNO Staked EGLD
XOXNO Staked EGLD
XEGLD
$ 3.01
0.00%
-0.02%
-3.53%
$ 961.68K
$ 1.94K
12
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01312103
-0.35%
+0.02%
+45.35%
$ 945.64K
$ 1.51K
13
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00016939
+0.04%
-0.06%
-7.24%
$ 140.17K
$ 478.74
14
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00014196
+0.37%
+0.14%
+18.09%
$ 134.57K
$ 4.83K
15
holoride
holoride
RIDE
$ 0.00013187
+0.05%
-0.02%
-2.49%
$ 116.03K
$ 3.93
16
AshSwap
AshSwap
ASH
$ 0.00024011
+0.04%
-0.02%
-2.95%
$ 103.94K
$ 29.20
17
Pepe on Doge
Pepe on Doge
PODGE
$ 6.521E-5
-0.11%
+0.30%
+3.23%
$ 65.21K
--
18
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57372E-7
0.00%
0.00%
-0.19%
$ 31.97K
--
19
KWAK
KWAK
KWAK
$ 3.046E-5
0.00%
-8.70%
-8.86%
$ 30.46K
--
20
Proteo DeFi
Proteo DeFi
PROTEO
$ 0.00225677
+0.33%
-0.01%
-2.31%
$ 22.84K
$ 122.23
21
PADAWAN
PADAWAN
PADAWAN
$ 0.00153472
0.00%
-0.01%
-0.66%
$ 15.32K
$ 32.28
22
HodlerRewards
HodlerRewards
REWARD
$ 7.471E-5
0.00%
+0.50%
0.00%
$ 11.11K
--
23
BOBER
BOBER
BOBER
$ 0.0000451
+0.22%
-0.88%
0.00%
--
$ 239.16M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema MultiversX y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema MultiversX representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 23 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $14.04B.
¿Cuál es el token de Ecosistema MultiversX con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema MultiversX rastreados en MEXC, REWARD ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema MultiversX están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 23 tokens de Ecosistema MultiversX, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. HYPE, EGLD, CYBER se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema MultiversX. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema MultiversX?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema MultiversX es de aproximadamente $14.04B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema MultiversX, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.