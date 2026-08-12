Precio de HeroPanda hoy

El precio actual de HeroPanda (HPDA) hoy es $ 0, con una variación del 3.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HPDA a USD es $ 0 por HPDA.

HeroPanda actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,840.72, con un suministro circulante de 995.08M HPDA. Durante las últimas 24 horas, HPDA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HPDA experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de +1.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HeroPanda (HPDA)

Cap de mercado $ 16.84K$ 16.84K $ 16.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.91K$ 16.91K $ 16.91K Suministro de Circulación 995.08M 995.08M 995.08M Suministro total 995,075,796.684321 995,075,796.684321 995,075,796.684321

La capitalización de mercado actual de HeroPanda es de $ 16.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HPDA es de 995.08M, con un suministro total de 995075796.684321. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.91K.