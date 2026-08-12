Precio de Guru Network hoy

El precio actual de Guru Network (GURU) hoy es $ 0, con una variación del 0.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GURU a USD es $ 0 por GURU.

Guru Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 54,086, con un suministro circulante de 546.36M GURU. Durante las últimas 24 horas, GURU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.109287, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GURU experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Guru Network (GURU)

Cap de mercado $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 99.00K$ 99.00K $ 99.00K Suministro de Circulación 546.36M 546.36M 546.36M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Guru Network es de $ 54.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GURU es de 546.36M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 99.00K.