Precio de GraphAI hoy

El precio actual de GraphAI (GAI) hoy es $ 0.00372849, con una variación del 4.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAI a USD es $ 0.00372849 por GAI.

GraphAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 165,971, con un suministro circulante de 44.19M GAI. Durante las últimas 24 horas, GAI cotiza entre $ 0.00355815 (bajo) y $ 0.00378225 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.857598, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00255654.

En el corto plazo, GAI experimentó un cambio de -0.66% en la última hora y de +12.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.92K.

Información del mercado de GraphAI (GAI)

Cap de mercado $ 165.97K$ 165.97K $ 165.97K Volumen (24H) $ 3.92K$ 3.92K $ 3.92K Cap. de mercado totalmente diluida $ 372.85K$ 372.85K $ 372.85K Suministro de Circulación 44.19M 44.19M 44.19M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GraphAI es de $ 165.97K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.92K. El suministro circulante de GAI es de 44.19M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 372.85K.