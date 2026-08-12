Precio de Glory Cat hoy

El precio actual de Glory Cat (GCAT) hoy es $ 0, con una variación del 1.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GCAT a USD es $ 0 por GCAT.

Glory Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 46,922, con un suministro circulante de 106.95B GCAT. Durante las últimas 24 horas, GCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GCAT experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +18.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Glory Cat (GCAT)

Cap de mercado $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.51K$ 60.51K $ 60.51K Suministro de Circulación 106.95B 106.95B 106.95B Suministro total 137,911,607,467.0896 137,911,607,467.0896 137,911,607,467.0896

La capitalización de mercado actual de Glory Cat es de $ 46.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GCAT es de 106.95B, con un suministro total de 137911607467.0896. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 60.51K.