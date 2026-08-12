Precio de Gibape hoy

El precio actual de Gibape (GIB) hoy es $ 0, con una variación del 0.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GIB a USD es $ 0 por GIB.

Gibape actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,477.22, con un suministro circulante de 852.69M GIB. Durante las últimas 24 horas, GIB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00122181, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GIB experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gibape (GIB)

Cap de mercado $ 9.48K$ 9.48K $ 9.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.48K$ 9.48K $ 9.48K Suministro de Circulación 852.69M 852.69M 852.69M Suministro total 852,686,694.8236679 852,686,694.8236679 852,686,694.8236679

La capitalización de mercado actual de Gibape es de $ 9.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GIB es de 852.69M, con un suministro total de 852686694.8236679. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.48K.