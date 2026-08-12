Precio de GEOM hoy

El precio actual de GEOM (GEOM) hoy es $ 0, con una variación del 53.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GEOM a USD es $ 0 por GEOM.

GEOM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 312,999, con un suministro circulante de 948.51M GEOM. Durante las últimas 24 horas, GEOM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00149508, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GEOM experimentó un cambio de +3.69% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 127.78K.

Información del mercado de GEOM (GEOM)

Cap de mercado $ 313.00K$ 313.00K $ 313.00K Volumen (24H) $ 127.78K$ 127.78K $ 127.78K Cap. de mercado totalmente diluida $ 329.58K$ 329.58K $ 329.58K Suministro de Circulación 948.51M 948.51M 948.51M Suministro total 998,760,720.681922 998,760,720.681922 998,760,720.681922

La capitalización de mercado actual de GEOM es de $ 313.00K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 127.78K. El suministro circulante de GEOM es de 948.51M, con un suministro total de 998760720.681922. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 329.58K.