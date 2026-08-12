Precio de GenesisL1 hoy

El precio actual de GenesisL1 (L1) hoy es $ 0.106325, con una variación del 1.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de L1 a USD es $ 0.106325 por L1.

GenesisL1 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,405,571, con un suministro circulante de 41.43M L1. Durante las últimas 24 horas, L1 cotiza entre $ 0.104443 (bajo) y $ 0.108327 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.133966, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.09614.

En el corto plazo, L1 experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -8.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.26K.

Información del mercado de GenesisL1 (L1)

Cap de mercado $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volumen (24H) $ 3.26K$ 3.26K $ 3.26K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.97M$ 4.97M $ 4.97M Suministro de Circulación 41.43M 41.43M 41.43M Suministro total 46,788,168.71542694 46,788,168.71542694 46,788,168.71542694

La capitalización de mercado actual de GenesisL1 es de $ 4.41M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.26K. El suministro circulante de L1 es de 41.43M, con un suministro total de 46788168.71542694. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.97M.