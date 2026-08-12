Precio de GenesisL1 (L1)
El precio actual de GenesisL1 (L1) hoy es $ 0.106325, con una variación del 1.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de L1 a USD es $ 0.106325 por L1.
GenesisL1 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,405,571, con un suministro circulante de 41.43M L1. Durante las últimas 24 horas, L1 cotiza entre $ 0.104443 (bajo) y $ 0.108327 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.133966, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.09614.
En el corto plazo, L1 experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -8.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.26K.
La capitalización de mercado actual de GenesisL1 es de $ 4.41M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.26K. El suministro circulante de L1 es de 41.43M, con un suministro total de 46788168.71542694. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.97M.
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Durante el día de hoy, el cambio de precio de GenesisL1 a USD fue de $ -0.001922658244264741.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de GenesisL1 a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de GenesisL1 a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de GenesisL1 a USD fue de $ +0.00000438577599214.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ -0.001922658244264741
|-1.77%
|30 Días
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|60 Días
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|90 Días
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Para 2040, el precio de GenesisL1 podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿En qué red blockchain opera GenesisL1?
GenesisL1 opera en la red --, que define cómo se procesan las transacciones, la velocidad de confirmación y la seguridad general. La cadena también determina la compatibilidad con billeteras, dApps y estándares de contratos inteligentes.
¿Cuál es el precio actual de L1?
El token tiene un precio de €0.0904678866265500000, lo que representa un movimiento de precio del -1.77% en las últimas 24 horas. Las actualizaciones de precios se agregan en tiempo real desde los principales intercambios globales.
¿A qué categoría pertenece GenesisL1?
GenesisL1 pertenece a la categoría Infrastructure,Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),Osmosis Ecosystem. Esta clasificación ayuda a los inversores a comparar L1 con activos similares en el mismo sector, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 o tokens de IA.
¿Cuál es la capitalización de mercado de GenesisL1?
Su capitalización de mercado es de €3748532.3089886340000, lo que coloca al activo en el puesto #1661. La capitalización de mercado proporciona una medida amplia del tamaño, la adopción y la confianza de los inversores.
¿Cuánta oferta de L1 está circulando actualmente?
Hay 41434779.82726052 tokens circulando en el mercado. Esta cantidad influye directamente en el equilibrio entre oferta y demanda, en la determinación del precio y en las expectativas de inflación.
¿Qué tan activo está el trading de GenesisL1 hoy?
En el último día, L1 generó €-- en volumen de trading. Un volumen fuerte suele indicar un mayor interés del mercado o reacciones a noticias recientes.
¿Cómo se compara el precio de hoy con los máximos y mínimos recientes?
Dentro de las últimas 24 horas, GenesisL1 fluctuó entre €0.0888665646173220000 y €0.0921713120582580000, brindando a los traders información sobre la volatilidad a corto plazo y posibles zonas de ruptura.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
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