Información del precio (USD) de Gamestop xStock (GMEX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 33.93$ 33.93 $ 33.93 Precio más bajo $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) 0.00% Cambio de Precio (7D) 0.00%

El precio en tiempo real de Gamestop xStock (GMEX) es de $27.48. Durante las últimas 24 horas, GMEX se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GMEX es de $ 33.93, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 23.93.

En términos de rendimiento a corto plazo, GMEX ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y 0.00% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Gamestop xStock (GMEX)

Cap de mercado $ 64.06K$ 64.06K $ 64.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Suministro de Circulación 16.02K 16.02K 16.02K Suministro total 253,705.81696068 253,705.81696068 253,705.81696068

La capitalización de mercado actual de Gamestop xStock es de $ 64.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GMEX es de 16.02K, con un suministro total de 253705.81696068. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.97M.