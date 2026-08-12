Precio de Gaia Everworld hoy

El precio actual de Gaia Everworld (GAIA) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAIA a USD es $ 0 por GAIA.

Gaia Everworld actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 42,210, con un suministro circulante de 422.47M GAIA. Durante las últimas 24 horas, GAIA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.37, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GAIA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gaia Everworld (GAIA)

Cap de mercado $ 42.21K$ 42.21K $ 42.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.96K$ 49.96K $ 49.96K Suministro de Circulación 422.47M 422.47M 422.47M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Gaia Everworld es de $ 42.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GAIA es de 422.47M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.96K.