Precio de FROGBULL hoy

El precio actual de FROGBULL (FROGBULL) hoy es $ 0, con una variación del 0.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FROGBULL a USD es $ 0 por FROGBULL.

FROGBULL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,475, con un suministro circulante de 957.19M FROGBULL. Durante las últimas 24 horas, FROGBULL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0025118, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FROGBULL experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de +42.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FROGBULL (FROGBULL)

Cap de mercado $ 26.48K$ 26.48K $ 26.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.48K$ 26.48K $ 26.48K Suministro de Circulación 957.19M 957.19M 957.19M Suministro total 957,194,501.955429 957,194,501.955429 957,194,501.955429

La capitalización de mercado actual de FROGBULL es de $ 26.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FROGBULL es de 957.19M, con un suministro total de 957194501.955429. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.48K.