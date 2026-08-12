Precio de Fluid Wrapped Ether hoy

El precio actual de Fluid Wrapped Ether (FWETH) hoy es $ 1,891.65, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FWETH a USD es $ 1,891.65 por FWETH.

Fluid Wrapped Ether actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,418,743, con un suministro circulante de 5.51K FWETH. Durante las últimas 24 horas, FWETH cotiza entre $ 1,884.05 (bajo) y $ 1,890.06 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,329.7, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,333.35.

En el corto plazo, FWETH experimentó un cambio de +0.17% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 30.29.

Información del mercado de Fluid Wrapped Ether (FWETH)

Cap de mercado $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Volumen (24H) $ 30.29$ 30.29 $ 30.29 Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Suministro de Circulación 5.51K 5.51K 5.51K Suministro total 5,506.0 5,506.0 5,506.0

La capitalización de mercado actual de Fluid Wrapped Ether es de $ 10.42M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 30.29. El suministro circulante de FWETH es de 5.51K, con un suministro total de 5506.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.42M.