Precio de Fletcher by Virtuals hoy

El precio actual de Fletcher by Virtuals (FLETCHER) hoy es $ 0, con una variación del 3.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLETCHER a USD es $ 0 por FLETCHER.

Fletcher by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,156.61, con un suministro circulante de 1.00B FLETCHER. Durante las últimas 24 horas, FLETCHER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FLETCHER experimentó un cambio de -0.75% en la última hora y de -22.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fletcher by Virtuals (FLETCHER)

Cap de mercado $ 10.16K$ 10.16K $ 10.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.16K$ 10.16K $ 10.16K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fletcher by Virtuals es de $ 10.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLETCHER es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.16K.