Precio de Fleek hoy

El precio actual de Fleek (FLK) hoy es $ 0.00451441, con una variación del 12.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLK a USD es $ 0.00451441 por FLK.

Fleek actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 90,290, con un suministro circulante de 20.00M FLK. Durante las últimas 24 horas, FLK cotiza entre $ 0.00369399 (bajo) y $ 0.00543565 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.522, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00369399.

En el corto plazo, FLK experimentó un cambio de -3.83% en la última hora y de -24.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.51K.

Información del mercado de Fleek (FLK)

Cap de mercado $ 90.29K$ 90.29K $ 90.29K Volumen (24H) $ 3.51K$ 3.51K $ 3.51K Cap. de mercado totalmente diluida $ 451.45K$ 451.45K $ 451.45K Suministro de Circulación 20.00M 20.00M 20.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fleek es de $ 90.29K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.51K. El suministro circulante de FLK es de 20.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 451.45K.