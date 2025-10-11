Información del precio (USD) de Flash Liquidity Token (FLP.1)

Rango de precios en 24 horas: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 24H Mín $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 24H Máx 24H Mín $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 24H Máx $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Máximo Histórico $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Precio más bajo $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Cambio de Precio (1H) -0.21% Cambio de Precio (1D) -9.27% Cambio de Precio (7D) -10.50% Cambio de Precio (7D) -10.50%

El precio en tiempo real de Flash Liquidity Token (FLP.1) es de $1.39. Durante las últimas 24 horas, FLP.1 se ha operado entre un mínimo de $ 1.31 y un máximo de $ 1.53, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FLP.1 es de $ 1.58, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 1.18.

En términos de rendimiento a corto plazo, FLP.1 ha cambiado en un -0.21% en la última hora, -9.27% en 24 horas y -10.50% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Flash Liquidity Token (FLP.1)

Cap de mercado $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Suministro de Circulación 4.21M 4.21M 4.21M Suministro total 4,214,498.644235 4,214,498.644235 4,214,498.644235

La capitalización de mercado actual de Flash Liquidity Token es de $ 5.85M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLP.1 es de 4.21M, con un suministro total de 4214498.644235. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.85M.