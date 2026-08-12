Precio de FITTED hoy

El precio actual de FITTED (FITTED) hoy es $ 0, con una variación del 1.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FITTED a USD es $ 0 por FITTED.

FITTED actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,205, con un suministro circulante de 999.96M FITTED. Durante las últimas 24 horas, FITTED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FITTED experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de -5.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FITTED (FITTED)

Cap de mercado $ 50.21K$ 50.21K $ 50.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.21K$ 50.21K $ 50.21K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,962,687.1688986 999,962,687.1688986 999,962,687.1688986

La capitalización de mercado actual de FITTED es de $ 50.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FITTED es de 999.96M, con un suministro total de 999962687.1688986. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.21K.