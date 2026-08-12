Precio de Fireverse hoy

El precio actual de Fireverse (FIR) hoy es $ 0, con una variación del 4.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FIR a USD es $ 0 por FIR.

Fireverse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 151,951, con un suministro circulante de 355.33M FIR. Durante las últimas 24 horas, FIR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.131284, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FIR experimentó un cambio de +0.55% en la última hora y de -9.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 28.20K.

Información del mercado de Fireverse (FIR)

Cap de mercado $ 151.95K$ 151.95K $ 151.95K Volumen (24H) $ 28.20K$ 28.20K $ 28.20K Cap. de mercado totalmente diluida $ 427.64K$ 427.64K $ 427.64K Suministro de Circulación 355.33M 355.33M 355.33M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fireverse es de $ 151.95K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 28.20K. El suministro circulante de FIR es de 355.33M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 427.64K.