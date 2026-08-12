Precio de FIO Protocol hoy

El precio actual de FIO Protocol (FIO) hoy es $ 0, con una variación del 1.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FIO a USD es $ 0 por FIO.

FIO Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 263,032, con un suministro circulante de 922.80M FIO. Durante las últimas 24 horas, FIO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.560433, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FIO experimentó un cambio de -2.83% en la última hora y de +1.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 650.59.

Información del mercado de FIO Protocol (FIO)

Cap de mercado $ 263.03K$ 263.03K $ 263.03K Volumen (24H) $ 650.59$ 650.59 $ 650.59 Cap. de mercado totalmente diluida $ 285.04K$ 285.04K $ 285.04K Suministro de Circulación 922.80M 922.80M 922.80M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de FIO Protocol es de $ 263.03K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 650.59. El suministro circulante de FIO es de 922.80M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 285.04K.