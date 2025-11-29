Precio de fartcoin killer hoy

El precio actual de fartcoin killer (BUTTPLUG) hoy es $ 0.00004528, con una variación del 9.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUTTPLUG a USD es $ 0.00004528 por BUTTPLUG.

fartcoin killer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,256, con un suministro circulante de 999.41M BUTTPLUG. Durante las últimas 24 horas, BUTTPLUG cotiza entre $ 0.00004522 (bajo) y $ 0.00005049 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00312277, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003178.

En el corto plazo, BUTTPLUG experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +38.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de fartcoin killer (BUTTPLUG)

Cap de mercado $ 45.26K$ 45.26K $ 45.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.26K$ 45.26K $ 45.26K Suministro de Circulación 999.41M 999.41M 999.41M Suministro total 999,410,638.130441 999,410,638.130441 999,410,638.130441

La capitalización de mercado actual de fartcoin killer es de $ 45.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BUTTPLUG es de 999.41M, con un suministro total de 999410638.130441. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.26K.