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El precio actual de Irys hoy es 0.01581 EUR. La capitalización de mercado de IRYS es 31,620,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de IRYS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Irys hoy es 0.01581 EUR. La capitalización de mercado de IRYS es 31,620,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de IRYS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Irys(IRYS)

Precio en vivo de 1 IRYS en EUR:

€0.0135966
€0.0135966€0.0135966
-0.62%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Irys (IRYS)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:27:03 (UTC+8)

Precio de Irys hoy

El precio actual de Irys (IRYS) hoy es € 0.01581, con una variación del 0.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IRYS a EUR es € 0.01581 por IRYS.

Irys actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en € 31.62M, con un suministro circulante de 2.00B IRYS. Durante las últimas 24 horas, IRYS cotiza entre € 0.01515 (bajo) y € 0.01648 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, IRYS experimentó un cambio de +0.57% en la última hora y de +6.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 93.09K.

Información del mercado de Irys (IRYS)

€ 31.62M
€ 31.62M€ 31.62M

€ 93.09K
€ 93.09K€ 93.09K

€ 158.10M
€ 158.10M€ 158.10M

2.00B
2.00B 2.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

La capitalización de mercado actual de Irys es de € 31.62M, con un volumen de trading en 24 horas de € 93.09K. El suministro circulante de IRYS es de 2.00B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 158.10M.

Historial de precios de Irys EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.01515
€ 0.01515€ 0.01515
24H Mín
€ 0.01648
€ 0.01648€ 0.01648
24H Máx

€ 0.01515
€ 0.01515€ 0.01515

€ 0.01648
€ 0.01648€ 0.01648

--
----

--
----

+0.57%

-0.62%

+6.75%

+6.75%

Historial de precios de Irys (IRYS) en EUR

Siga los cambios de precios de Irys para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0000848-0.62%
30 Días€ +0.00278+21.33%
60 Días€ -0.00182-10.33%
90 Días€ -0.04075-72.05%
Cambio de precio de Irys hoy

Hoy, IRYS registró un cambio de € -0.0000848 (-0.62%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Irys en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00278 (+21.33%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Irys en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, IRYS experimentó un cambio de € -0.00182 (-10.33%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Irys en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.04075 (-72.05%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Irys (IRYS)?

Consulta la página Historial de precios de Irys ahora.

Análisis de Irys

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Irys, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Irys: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de IRYS: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

IRYS_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,0156, con el precio situado por encima del centro del rango, en 0,01549. El precio actual está dentro del rango de oscilación definido por los niveles S1 y R1. La configuración de las medias móviles muestra una disposición alcista, mientras que el sistema de pivotes indica que el precio se mantiene apoyado sobre el eje central. La estructura no ha logrado superar la resistencia R1 ni romper el soporte S1, permaneciendo en un estado de consolidación dentro del rango. El MACD ha generado una señal de cruce bajista, evidenciando una divergencia en el impulso. El RSI se encuentra en una zona neutral, lo que refleja un equilibrio temporal entre las fuerzas alcistas y bajistas. Los indicadores KDJ y StochRSI muestran una dispersión del impulso a corto plazo, con direcciones desalineadas entre los indicadores rápidos y lentos. Las bandas de Bollinger se han estrechado, manteniendo la volatilidad en niveles bajos. El impulso comprador se concentra cerca de las medias móviles, mientras que la presión vendedora se ha liberado mediante el cruce bajista del MACD, lo que sugiere una falta de fuerza impulsiva clara en el mercado. Los niveles clave cercanos son: la resistencia R1 en 0,0158, ubicada a +1,3% respecto al precio actual; y el primer soporte S1 en 0,01522, situado a -2,4% del precio actual. A mayor distancia, la resistencia R2 se sitúa en 0,01607, mientras que el soporte S2 se encuentra en 0,01491. Si el precio no logra mantenerse de manera efectiva por encima de 0,0158, volverá a probar la validez del centro del rango, en 0,01549. En este momento, es crucial observar cómo se comporta el precio en torno al nivel de pivote para evaluar su evolución futura.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Irys?

Varios factores clave influyen en los precios del token Irys (IRYS):

1. Adopción de la red: El uso de los servicios de almacenamiento y recuperación de datos de Irys impacta directamente la demanda del token, ya que IRYS se utiliza para pagar las tarifas de transacción.

2. Crecimiento del mercado de almacenamiento de datos: La expansión de las necesidades de almacenamiento descentralizado aumenta el valor de utilidad.

3. Utilidad del token: IRYS sirve como medio de pago para el almacenamiento permanente de datos, lo que genera una demanda intrínseca.

4. Sentimiento del mercado: Las tendencias generales del mercado cripto y la confianza de los inversores afectan los movimientos de precio.

5. Competencia: El rendimiento relativo frente a otras soluciones de almacenamiento descentralizado, como Arweave, Filecoin e IPFS.

6. Desarrollos técnicos: Actualizaciones del protocolo, alianzas y mejoras en el ecosistema.

7. Dinámica de la oferta: La distribución del token, los mecanismos de staking y los cambios en la oferta circulante.

8. Adopción institucional: El uso empresarial de soluciones de almacenamiento permanente de datos impulsa la demanda a largo plazo.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Irys hoy?

La gente quiere conocer el precio de Irys (IRYS) hoy por varias razones clave: decisiones de trading, gestión de carteras, análisis del mercado y timing de inversión. Como token de almacenamiento de datos descentralizado, el precio de IRYS influye en las ganancias de trading, la asignación de activos y las estrategias de entrada/salida para inversores y traders.

Predicción de precios para Irys

Predicción del precio de Irys (IRYS) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de IRYS en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Irys (IRYS) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Irys podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Irys en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de IRYS para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Irys.

Cómo comprar e invertir Irys en España

¿Listo para empezar con Irys? Comprar IRYS es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Irys. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Irys (IRYS).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Irys instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Irys (IRYS)

¿Qué puedes hacer con Irys?

Poseer Irys te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Irys (IRYS) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Irys (IRYS)

Irys es una cadena de datos de capa 1 que desbloquea el valor de los datos, permitiéndote almacenar, usar y monetizar tus datos de IA y de propiedad intelectual (IP).

Irys Recurso

Para conocer Irys más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Irys
Explorador de bloques

Categoría :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOEthereum Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Irys

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:27:03 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Irys (IRYS)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Irys

IRYS USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de IRYS con apalancamiento. Explora el trading de futuros IRYSUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Irys (IRYS) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Irys en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
IRYS/USDT
€0.0136138
€0.0136138€0.0136138
-0.25%
5.87M (USDT)
IRYS/USDC
€0.0136654
€0.0136654€0.0136654
0.00%
3.54M (USDT)

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€0.000398696€0.000398696

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€0.0059512
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+53.77%

Aether Network

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€0.01075
€0.01075€0.01075

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€2.582924€2.582924

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MY

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€0.009546€0.009546

+8.82%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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