Precio de Irys(IRYS)
El precio actual de Irys (IRYS) hoy es € 0.01581, con una variación del 0.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IRYS a EUR es € 0.01581 por IRYS.
Irys actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en € 31.62M, con un suministro circulante de 2.00B IRYS. Durante las últimas 24 horas, IRYS cotiza entre € 0.01515 (bajo) y € 0.01648 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, IRYS experimentó un cambio de +0.57% en la última hora y de +6.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 93.09K.
ETH
La capitalización de mercado actual de Irys es de € 31.62M, con un volumen de trading en 24 horas de € 93.09K. El suministro circulante de IRYS es de 2.00B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 158.10M.
+0.57%
-0.62%
+6.75%
+6.75%
Siga los cambios de precios de Irys para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0000848
|-0.62%
|30 Días
|€ +0.00278
|+21.33%
|60 Días
|€ -0.00182
|-10.33%
|90 Días
|€ -0.04075
|-72.05%
Hoy, IRYS registró un cambio de € -0.0000848 (-0.62%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00278 (+21.33%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, IRYS experimentó un cambio de € -0.00182 (-10.33%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.04075 (-72.05%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Irys, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de IRYS: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Pivote ≤ Precio ≤ R1
|Entre Pivote‑R1
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.
IRYS_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,0156, con el precio situado por encima del centro del rango, en 0,01549. El precio actual está dentro del rango de oscilación definido por los niveles S1 y R1. La configuración de las medias móviles muestra una disposición alcista, mientras que el sistema de pivotes indica que el precio se mantiene apoyado sobre el eje central. La estructura no ha logrado superar la resistencia R1 ni romper el soporte S1, permaneciendo en un estado de consolidación dentro del rango. El MACD ha generado una señal de cruce bajista, evidenciando una divergencia en el impulso. El RSI se encuentra en una zona neutral, lo que refleja un equilibrio temporal entre las fuerzas alcistas y bajistas. Los indicadores KDJ y StochRSI muestran una dispersión del impulso a corto plazo, con direcciones desalineadas entre los indicadores rápidos y lentos. Las bandas de Bollinger se han estrechado, manteniendo la volatilidad en niveles bajos. El impulso comprador se concentra cerca de las medias móviles, mientras que la presión vendedora se ha liberado mediante el cruce bajista del MACD, lo que sugiere una falta de fuerza impulsiva clara en el mercado. Los niveles clave cercanos son: la resistencia R1 en 0,0158, ubicada a +1,3% respecto al precio actual; y el primer soporte S1 en 0,01522, situado a -2,4% del precio actual. A mayor distancia, la resistencia R2 se sitúa en 0,01607, mientras que el soporte S2 se encuentra en 0,01491. Si el precio no logra mantenerse de manera efectiva por encima de 0,0158, volverá a probar la validez del centro del rango, en 0,01549. En este momento, es crucial observar cómo se comporta el precio en torno al nivel de pivote para evaluar su evolución futura.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Irys podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
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|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
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|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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