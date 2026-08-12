Precio de Irys hoy

El precio actual de Irys (IRYS) hoy es € 0.01581, con una variación del 0.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IRYS a EUR es € 0.01581 por IRYS.

Irys actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en € 31.62M, con un suministro circulante de 2.00B IRYS. Durante las últimas 24 horas, IRYS cotiza entre € 0.01515 (bajo) y € 0.01648 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, IRYS experimentó un cambio de +0.57% en la última hora y de +6.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 93.09K.

Información del mercado de Irys (IRYS)

Cap de mercado € 31.62M€ 31.62M € 31.62M Volumen (24H) € 93.09K€ 93.09K € 93.09K Cap. de mercado totalmente diluida € 158.10M€ 158.10M € 158.10M Suministro de Circulación 2.00B 2.00B 2.00B Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Irys es de € 31.62M, con un volumen de trading en 24 horas de € 93.09K. El suministro circulante de IRYS es de 2.00B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 158.10M.