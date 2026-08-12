Precio de FalkorDB hoy

El precio actual de FalkorDB (FLKR) hoy es $ 0.053345, con una variación del 8.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLKR a USD es $ 0.053345 por FLKR.

FalkorDB actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,672, con un suministro circulante de 499.99K FLKR. Durante las últimas 24 horas, FLKR cotiza entre $ 0.053345 (bajo) y $ 0.058098 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.24, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.053344.

En el corto plazo, FLKR experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -36.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 381.60.

Información del mercado de FalkorDB (FLKR)

Cap de mercado $ 26.67K$ 26.67K $ 26.67K Volumen (24H) $ 381.60$ 381.60 $ 381.60 Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.67K$ 26.67K $ 26.67K Suministro de Circulación 499.99K 499.99K 499.99K Suministro total 499,987.415801 499,987.415801 499,987.415801

La capitalización de mercado actual de FalkorDB es de $ 26.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 381.60. El suministro circulante de FLKR es de 499.99K, con un suministro total de 499987.415801. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.67K.