Precio de Enjoy hoy

El precio actual de Enjoy (ENJOY) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ENJOY a USD es $ 0 por ENJOY.

Enjoy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,694, con un suministro circulante de 111.11B ENJOY. Durante las últimas 24 horas, ENJOY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ENJOY experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Enjoy (ENJOY)

Cap de mercado $ 27.69K$ 27.69K $ 27.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.69K$ 27.69K $ 27.69K Suministro de Circulación 111.11B 111.11B 111.11B Suministro total 111,111,111,111.0 111,111,111,111.0 111,111,111,111.0

La capitalización de mercado actual de Enjoy es de $ 27.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ENJOY es de 111.11B, con un suministro total de 111111111111.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.69K.