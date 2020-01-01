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Principales tokens de Ecosistema Farcaster por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Farcaster. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05284
+0.24%
+0.62%
-5.94%
$ 1.24B
$ 1.09M
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006376
-0.19%
-2.67%
+6.16%
$ 63.91M
$ 97.98M
3
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012054
-0.12%
-3.00%
-3.29%
$ 28.06M
$ 49.69M
4
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001606
-0.19%
-1.35%
-15.84%
$ 4.65M
$ 42.08M
5
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.00086
-1.38%
-1.94%
-20.30%
$ 4.16M
$ 3.05M
6
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00005827
-0.17%
-1.99%
-1.63%
$ 3.92M
$ 949.58M
7
Base God
Base God
TYBG
$ 4.38E-6
0.00%
+2.70%
-7.01%
$ 538.64K
--
8
higher
higher
HIGHER
$ 0.0002616
+0.11%
+0.00%
-6.39%
$ 261.60K
$ 116.43
9
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 4.79E-6
+0.21%
-15.60%
-14.00%
$ 231.41K
--
10
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.736E-5
+0.17%
+3.40%
+0.70%
$ 150.74K
--
11
Streme
Streme
STREME
$ 9.25382E-7
+0.15%
+2.30%
-1.41%
$ 92.53K
--
12
likes
likes
LIKES
$ 1.32E-6
0.00%
-0.70%
-3.65%
$ 85.89K
--
13
Thank You So Much
Thank You So Much
TYSM
$ 7.29717E-7
+0.15%
+0.40%
-2.09%
$ 71.97K
--
14
Indexy
Indexy
I
$ 7.0584E-7
-0.27%
-1.00%
-2.99%
$ 70.58K
--
15
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.46273E-7
+0.16%
+0.30%
+0.98%
$ 64.92K
--
16
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 6.24046E-7
0.00%
-0.50%
-0.55%
$ 62.41K
--
17
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.51401E-7
0.00%
-0.10%
+2.78%
$ 45.14K
--
18
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.60756E-7
0.00%
-2.40%
-0.27%
$ 35.57K
--
19
Tickle
Tickle
TICKLE
$ 7.1E-6
0.00%
+5.10%
0.00%
$ 29.83K
--
20
Enjoy
Enjoy
ENJOY
$ 2.49245E-7
0.00%
+1.70%
0.00%
$ 27.69K
--
21
Astro Fuel
Astro Fuel
ASTRO
$ 4.91277E-7
+0.15%
+2.20%
+2.42%
$ 20.63K
--
22
Points
Points
POINTS
$ 8.187E-5
0.00%
+7.90%
0.00%
$ 20.39K
--
23
Drone
Drone
DRONE
$ 1.559E-5
0.00%
+1.10%
+1.10%
$ 13.80K
--
24
Le Bleu Elefant
Le Bleu Elefant
BLEU
$ 1.297E-5
0.00%
-2.60%
-21.01%
$ 12.97K
--
25
Farcaster Flower
Farcaster Flower
FLOWER
$ 1.122E-5
0.00%
+0.60%
+0.90%
$ 11.22K
--
26
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000193
0.00%
0.00%
-2.03%
--
$ 996.18B

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Farcaster y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Farcaster representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 26 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.35B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Farcaster con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Farcaster rastreados en MEXC, POINTS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 7.90% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Farcaster están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 26 tokens de Ecosistema Farcaster, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. SKY, DOG, DEGEN se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Farcaster. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Farcaster?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Farcaster es de aproximadamente $1.35B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Farcaster, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.