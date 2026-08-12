Precio de Ember Third Eye hoy

El precio actual de Ember Third Eye (ETHIRD) hoy es $ 1.047, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ETHIRD a USD es $ 1.047 por ETHIRD.

Ember Third Eye actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,638,508, con un suministro circulante de 10.16M ETHIRD. Durante las últimas 24 horas, ETHIRD cotiza entre $ 1.046 (bajo) y $ 1.049 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.14, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.029.

En el corto plazo, ETHIRD experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 120.63.

Información del mercado de Ember Third Eye (ETHIRD)

Cap de mercado $ 10.64M$ 10.64M $ 10.64M Volumen (24H) $ 120.63$ 120.63 $ 120.63 Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.64M$ 10.64M $ 10.64M Suministro de Circulación 10.16M 10.16M 10.16M Suministro total 10,163,619.09756 10,163,619.09756 10,163,619.09756

La capitalización de mercado actual de Ember Third Eye es de $ 10.64M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 120.63. El suministro circulante de ETHIRD es de 10.16M, con un suministro total de 10163619.09756. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.64M.