Precio de Duck Token hoy

El precio actual de Duck Token (DUCK) hoy es $ 0.03253385, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DUCK a USD es $ 0.03253385 por DUCK.

Duck Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,534, con un suministro circulante de 1000.00K DUCK. Durante las últimas 24 horas, DUCK cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.112937, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02211247.

En el corto plazo, DUCK experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.19.

Información del mercado de Duck Token (DUCK)

Cap de mercado $ 32.53K$ 32.53K $ 32.53K Volumen (24H) $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.53K$ 32.53K $ 32.53K Suministro de Circulación 1000.00K 1000.00K 1000.00K Suministro total 999,998.0 999,998.0 999,998.0

La capitalización de mercado actual de Duck Token es de $ 32.53K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.19. El suministro circulante de DUCK es de 1000.00K, con un suministro total de 999998.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.53K.