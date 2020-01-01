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Principales tokens de Temática de patos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Temática de patos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
HAROLD
HAROLD
HAROLD
$ 0,001471
0,00%
+1,10%
+2,14%
$ 1,16M
$ 6,07M
2
DuckCoin
DuckCoin
DUCK
$ 8,442E-5
-0,68%
+4,00%
-6,99%
$ 84,42K
--
3
Duck Token
Duck Token
DUCK
$ 0,03253385
0,00%
--
+2,94%
$ 32,53K
$ 1,19
4
Gugo
Gugo
GUGO
$ 2,183E-5
+0,46%
+0,80%
-0,37%
$ 21,61K
--
5
Dolan Duk
Dolan Duk
DOLAN
$ 1,492E-5
0,00%
+0,40%
0,00%
$ 14,92K
--
6
The Duck
The Duck
DUCK
$ 1,345E-5
-0,44%
-11,80%
+19,13%
$ 13,45K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Temática de patos y por qué son populares?
Los tokens de Temática de patos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 6 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.33M.
¿Cuál es el token de Temática de patos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Temática de patos rastreados en MEXC, DUCK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Temática de patos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 6 tokens de Temática de patos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. HAROLD, DUCK, DUCK se encuentra entre los tokens populares de Temática de patos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Temática de patos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Temática de patos es de aproximadamente $1.33M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Temática de patos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.