Precio de Dfyn Network hoy

El precio actual de Dfyn Network (DFYN) hoy es $ 0, con una variación del 0.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DFYN a USD es $ 0 por DFYN.

Dfyn Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,234, con un suministro circulante de 193.58M DFYN. Durante las últimas 24 horas, DFYN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 8.38, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DFYN experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +1.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.17.

Información del mercado de Dfyn Network (DFYN)

Cap de mercado $ 55.23K$ 55.23K $ 55.23K Volumen (24H) $ 20.17$ 20.17 $ 20.17 Cap. de mercado totalmente diluida $ 55.23K$ 55.23K $ 55.23K Suministro de Circulación 193.58M 193.58M 193.58M Suministro total 193,578,192.0 193,578,192.0 193,578,192.0

La capitalización de mercado actual de Dfyn Network es de $ 55.23K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.17. El suministro circulante de DFYN es de 193.58M, con un suministro total de 193578192.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 55.23K.