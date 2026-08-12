Precio de DERP hoy

El precio actual de DERP (DERP) hoy es $ 0, con una variación del 3.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DERP a USD es $ 0 por DERP.

DERP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 683,625, con un suministro circulante de 816.72M DERP. Durante las últimas 24 horas, DERP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00243099, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DERP experimentó un cambio de +6.73% en la última hora y de -28.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 329.93K.

Información del mercado de DERP (DERP)

Cap de mercado $ 683.63K$ 683.63K $ 683.63K Volumen (24H) $ 329.93K$ 329.93K $ 329.93K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Suministro de Circulación 816.72M 816.72M 816.72M Suministro total 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DERP es de $ 683.63K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 329.93K. El suministro circulante de DERP es de 816.72M, con un suministro total de 4444000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.72M.