Precio de Deployr hoy

El precio actual de Deployr (DEPLOYR) hoy es $ 0, con una variación del 0.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEPLOYR a USD es $ 0 por DEPLOYR.

Deployr actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,303.01, con un suministro circulante de 97.49M DEPLOYR. Durante las últimas 24 horas, DEPLOYR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00265165, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEPLOYR experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +9.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 14.11.

Información del mercado de Deployr (DEPLOYR)

Cap de mercado $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K Volumen (24H) $ 14.11$ 14.11 $ 14.11 Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K Suministro de Circulación 97.49M 97.49M 97.49M Suministro total 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758

La capitalización de mercado actual de Deployr es de $ 13.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.11. El suministro circulante de DEPLOYR es de 97.49M, con un suministro total de 97494746.24222758. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.30K.