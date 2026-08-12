Precio de deployer hoy

El precio actual de deployer (DEPLOYER) hoy es $ 0, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEPLOYER a USD es $ 0 por DEPLOYER.

deployer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,531.9, con un suministro circulante de 502.74M DEPLOYER. Durante las últimas 24 horas, DEPLOYER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEPLOYER experimentó un cambio de -- en la última hora y de -18.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de deployer (DEPLOYER)

Cap de mercado $ 13.53K$ 13.53K $ 13.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.92K$ 26.92K $ 26.92K Suministro de Circulación 502.74M 502.74M 502.74M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de deployer es de $ 13.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DEPLOYER es de 502.74M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.92K.