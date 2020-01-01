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Principales tokens de Creador Zora por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Creador Zora. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
jesse
jesse
JESSE
$ 0.00152464
-0.32%
-0.00%
-7.78%
$ 835.37K
$ 27.10K
2
kazonomics
kazonomics
KAZONOMICS
$ 0.00082284
-0.17%
+0.01%
-4.52%
$ 822.84K
$ 324.64
3
balajis
balajis
BALAJIS
$ 0.00024839
0.00%
--
+3.96%
$ 248.39K
$ 1.92
4
BaseShake
BaseShake
BASESHAKE
$ 0.0001366
-0.14%
+0.00%
+0.48%
$ 136.60K
$ 81.69
5
coinage
coinage
COINAGE
$ 0.00010149
-0.02%
-0.05%
-10.38%
$ 101.49K
$ 468.39
6
Meow on Zora
Meow on Zora
MEOW
$ 6.576E-5
0.00%
-3.10%
+115.32%
$ 64.64K
--
7
11am
11am
11AM
$ 7.191E-5
0.00%
-9.80%
-0.70%
$ 38.67K
--
8
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 3.691E-5
-0.03%
+1.60%
-15.50%
$ 21.21K
--
9
alexanderelorenzo
alexanderelorenzo
ALEXANDERELORENZO
$ 3.126E-5
0.00%
-0.10%
-0.73%
$ 17.90K
--
10
deployer
deployer
DEPLOYER
$ 2.692E-5
0.00%
-2.50%
-7.46%
$ 13.53K
--
11
ratthew
ratthew
RATTHEW
$ 1.139E-5
0.00%
-2.50%
+4.11%
$ 11.39K
--
12
MetacadeMax
MetacadeMax
METACADEMAX
$ 9.45E-6
0.00%
-0.30%
-19.37%
$ 9.45K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Creador Zora y por qué son populares?
Los tokens de Creador Zora representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $2.32M.
¿Cuál es el token de Creador Zora con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Creador Zora rastreados en MEXC, CC0COMPANY ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.60% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Creador Zora están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de Creador Zora, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. JESSE, KAZONOMICS, BALAJIS se encuentra entre los tokens populares de Creador Zora. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Creador Zora?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Creador Zora es de aproximadamente $2.32M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Creador Zora, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.