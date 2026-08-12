Precio de Delusional Optimist hoy

El precio actual de Delusional Optimist (DELUSIONAL) hoy es $ 0, con una variación del 23.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DELUSIONAL a USD es $ 0 por DELUSIONAL.

Delusional Optimist actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,742, con un suministro circulante de 998.78M DELUSIONAL. Durante las últimas 24 horas, DELUSIONAL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DELUSIONAL experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -33.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Delusional Optimist (DELUSIONAL)

Cap de mercado $ 30.74K$ 30.74K $ 30.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.74K$ 30.74K $ 30.74K Suministro de Circulación 998.78M 998.78M 998.78M Suministro total 998,783,300.504241 998,783,300.504241 998,783,300.504241

La capitalización de mercado actual de Delusional Optimist es de $ 30.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DELUSIONAL es de 998.78M, con un suministro total de 998783300.504241. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.74K.