Precio de Delu hoy

El precio actual de Delu (DELU) hoy es $ 0, con una variación del 0.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DELU a USD es $ 0 por DELU.

Delu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 79,216, con un suministro circulante de 100.00B DELU. Durante las últimas 24 horas, DELU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DELU experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -18.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Delu (DELU)

Cap de mercado $ 79.22K$ 79.22K $ 79.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 79.22K$ 79.22K $ 79.22K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

La capitalización de mercado actual de Delu es de $ 79.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DELU es de 100.00B, con un suministro total de 99999999998.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 79.22K.