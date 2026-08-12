Precio de deflock hoy

El precio actual de deflock (DEFLOCK) hoy es $ 0, con una variación del 29.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEFLOCK a USD es $ 0 por DEFLOCK.

deflock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 201,497, con un suministro circulante de 999.96M DEFLOCK. Durante las últimas 24 horas, DEFLOCK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEFLOCK experimentó un cambio de -0.41% en la última hora y de +204.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 38.13K.

Información del mercado de deflock (DEFLOCK)

Cap de mercado $ 201.50K$ 201.50K $ 201.50K Volumen (24H) $ 38.13K$ 38.13K $ 38.13K Cap. de mercado totalmente diluida $ 201.50K$ 201.50K $ 201.50K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,964,880.0 999,964,880.0 999,964,880.0

La capitalización de mercado actual de deflock es de $ 201.50K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 38.13K. El suministro circulante de DEFLOCK es de 999.96M, con un suministro total de 999964880.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 201.50K.