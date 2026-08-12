Precio de DeCoin Flow hoy

El precio actual de DeCoin Flow (DCF) hoy es $ 0, con una variación del 2.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DCF a USD es $ 0 por DCF.

DeCoin Flow actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,330, con un suministro circulante de 161.00M DCF. Durante las últimas 24 horas, DCF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02308975, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DCF experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -22.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.85K.

Información del mercado de DeCoin Flow (DCF)

Cap de mercado $ 21.33K$ 21.33K $ 21.33K Volumen (24H) $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K Cap. de mercado totalmente diluida $ 264.97K$ 264.97K $ 264.97K Suministro de Circulación 161.00M 161.00M 161.00M Suministro total 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DeCoin Flow es de $ 21.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.85K. El suministro circulante de DCF es de 161.00M, con un suministro total de 2000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 264.97K.