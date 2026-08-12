Precio de Dancing Kittens hoy

El precio actual de Dancing Kittens (KITTENS) hoy es $ 0, con una variación del 21.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KITTENS a USD es $ 0 por KITTENS.

Dancing Kittens actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,552.8, con un suministro circulante de 946.43M KITTENS. Durante las últimas 24 horas, KITTENS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KITTENS experimentó un cambio de -11.38% en la última hora y de -27.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dancing Kittens (KITTENS)

Cap de mercado $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K Suministro de Circulación 946.43M 946.43M 946.43M Suministro total 946,433,514.409627 946,433,514.409627 946,433,514.409627

La capitalización de mercado actual de Dancing Kittens es de $ 8.55K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KITTENS es de 946.43M, con un suministro total de 946433514.409627. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.55K.