Precio de Daemon hoy

El precio actual de Daemon (DAEMON) hoy es $ 0, con una variación del 6.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DAEMON a USD es $ 0 por DAEMON.

Daemon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,753.53, con un suministro circulante de 986.22M DAEMON. Durante las últimas 24 horas, DAEMON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00201915, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DAEMON experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -51.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Daemon (DAEMON)

Cap de mercado $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.94K$ 13.94K $ 13.94K Suministro de Circulación 986.22M 986.22M 986.22M Suministro total 999,700,661.001775 999,700,661.001775 999,700,661.001775

La capitalización de mercado actual de Daemon es de $ 13.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DAEMON es de 986.22M, con un suministro total de 999700661.001775. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.94K.