Precio de cummunity hoy

El precio actual de cummunity (CUM) hoy es $ 0, con una variación del 4.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CUM a USD es $ 0 por CUM.

cummunity actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,800.79, con un suministro circulante de 999.77M CUM. Durante las últimas 24 horas, CUM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00196824, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CUM experimentó un cambio de -5.98% en la última hora y de +7.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de cummunity (CUM)

Cap de mercado $ 14.80K$ 14.80K $ 14.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.80K$ 14.80K $ 14.80K Suministro de Circulación 999.77M 999.77M 999.77M Suministro total 999,767,768.041339 999,767,768.041339 999,767,768.041339

La capitalización de mercado actual de cummunity es de $ 14.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CUM es de 999.77M, con un suministro total de 999767768.041339. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.80K.