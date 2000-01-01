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Principales tokens de Ecosistema Polkadot por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Polkadot. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,7903
+0,10%
-1,07%
-4,96%
$ 1,34B
$ 1,29M
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2649
+0,19%
-2,54%
-3,32%
$ 132,60M
$ 318,06K
3
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0,1585
0,00%
-1,31%
-3,94%
$ 91,42M
$ 420,05K
4
Kusama
Kusama
KSM
$ 2,954
-0,13%
-2,11%
-5,21%
$ 54,42M
$ 19,27K
5
Hydration
Hydration
HDX
$ 0,00866236
+0,23%
+0,03%
+13,13%
$ 51,27M
$ 33,99K
6
$ 0,004707
+0,21%
-2,02%
-1,87%
$ 41,06M
$ 12,25M
7
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0,05764
-0,12%
-1,12%
-3,20%
$ 27,19M
$ 963,06K
8
Phala
Phala
PHA
$ 0,02253
+0,31%
-1,19%
+6,40%
$ 18,84M
$ 4,13M
9
Moonbeam
Moonbeam
GLMR
$ 0,007659
-1,31%
-14,59%
-1,01%
$ 8,99M
$ 11,69M
10
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0,2746
-0,07%
-0,57%
-1,83%
$ 8,37M
$ 89,63K
11
Aventus
Aventus
AVT
$ 0,407467
0,00%
+0,06%
+4,73%
$ 4,32M
$ 14,07K
12
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0,00235437
-3,65%
-0,05%
-8,29%
$ 2,35M
$ 127,08
13
Acala Token
Acala Token
ACA
$ 0,0005539
+9,79%
-15,51%
+109,46%
$ 707,93K
$ 131,85M
14
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0,015053
+0,16%
-3,50%
+12,07%
$ 571,00K
$ 2,07M
15
RingDAO
RingDAO
RING
$ 0,00031172
0,00%
-0,00%
-3,18%
$ 532,45K
$ 926,13
16
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 5,14494E-7
-0,25%
-0,40%
-7,11%
$ 514,59K
--
17
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0,00995509
0,00%
-0,02%
-0,71%
$ 265,96K
$ 14,24K
18
Unique Network
Unique Network
UNQ
$ 0,00011339
0,00%
-0,01%
-26,09%
$ 29,01K
$ 3,00

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Polkadot y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Polkadot representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 18 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.79B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Polkadot con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Polkadot rastreados en MEXC, AVT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.06% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Polkadot están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 18 tokens de Ecosistema Polkadot, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. DOT, TRAC, CFG se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Polkadot. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Polkadot?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Polkadot es de aproximadamente $1.79B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Polkadot, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.