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Principales tokens de Disponibilidad de datos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Disponibilidad de datos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.675
+0.22%
+3.41%
-3.42%
$ 2.16B
$ 626.38K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3077
+0.16%
-2.39%
-8.18%
$ 285.00M
$ 1.18M
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1751
+0.23%
-2.43%
-4.44%
$ 139.46M
$ 639.49K
4
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.49279
+2.05%
+5.70%
+4.09%
$ 32.68M
$ 127.96K
5
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.00262
-2.63%
+27.57%
+20.17%
$ 10.20M
$ 38.77M
6
Covalent X Token
Covalent X Token
CXT
$ 0.00245495
+0.24%
-0.00%
-4.22%
$ 2.38M
$ 123.42K
7
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00018399
-0.03%
+0.01%
+0.93%
$ 1.83M
$ 76.26
8
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002054
-1.15%
+2.50%
+17.98%
$ 1.83M
$ 30.78M
9
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.00995509
0.00%
-0.02%
-0.71%
$ 265.96K
$ 14.24K
10
BVM
BVM
BVM
$ 0.00087064
+0.02%
--
+53.71%
$ 21.61K
$ 1.75
11
Unibase
Unibase
UB
$ 0.13723
+0.10%
-8.03%
+1.01%
--
$ 1.18M
12
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.022556
+0.87%
+0.21%
+4.18%
--
$ 4.08M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Disponibilidad de datos y por qué son populares?
Los tokens de Disponibilidad de datos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $2.63B.
¿Cuál es el token de Disponibilidad de datos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Disponibilidad de datos rastreados en MEXC, AVAIL ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 27.57% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Disponibilidad de datos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de Disponibilidad de datos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. NEAR, TIA, EIGEN se encuentra entre los tokens populares de Disponibilidad de datos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Disponibilidad de datos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Disponibilidad de datos es de aproximadamente $2.63B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Disponibilidad de datos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.