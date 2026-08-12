Precio de Contrapair hoy

El precio actual de Contrapair (CONTRA) hoy es $ 0, con una variación del 36.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CONTRA a USD es $ 0 por CONTRA.

Contrapair actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,434.36, con un suministro circulante de 961.92M CONTRA. Durante las últimas 24 horas, CONTRA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CONTRA experimentó un cambio de -7.74% en la última hora y de -93.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Contrapair (CONTRA)

Cap de mercado $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Suministro de Circulación 961.92M 961.92M 961.92M Suministro total 961,916,087.160839 961,916,087.160839 961,916,087.160839

La capitalización de mercado actual de Contrapair es de $ 9.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CONTRA es de 961.92M, con un suministro total de 961916087.160839. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.43K.