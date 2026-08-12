Precio de ClawdVine hoy

El precio actual de ClawdVine (CLAWDVINE) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLAWDVINE a USD es $ 0 por CLAWDVINE.

ClawdVine actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,378.58, con un suministro circulante de 91.00B CLAWDVINE. Durante las últimas 24 horas, CLAWDVINE cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLAWDVINE experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ClawdVine (CLAWDVINE)

Cap de mercado $ 18.38K$ 18.38K $ 18.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.20K$ 20.20K $ 20.20K Suministro de Circulación 91.00B 91.00B 91.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ClawdVine es de $ 18.38K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLAWDVINE es de 91.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.20K.