Precio de CLAW HARBOR hoy

El precio actual de CLAW HARBOR (HARBOR) hoy es $ 0, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HARBOR a USD es $ 0 por HARBOR.

CLAW HARBOR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,048, con un suministro circulante de 100.00B HARBOR. Durante las últimas 24 horas, HARBOR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HARBOR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -9.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CLAW HARBOR (HARBOR)

Cap de mercado $ 37.05K$ 37.05K $ 37.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.05K$ 37.05K $ 37.05K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de CLAW HARBOR es de $ 37.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HARBOR es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.05K.