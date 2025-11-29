Precio de Chain Talk Daily hoy

El precio actual de Chain Talk Daily (CTD) hoy es --, con una variación del 5.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CTD a USD es -- por CTD.

Chain Talk Daily actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 124,189, con un suministro circulante de 1.00B CTD. Durante las últimas 24 horas, CTD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00415884, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CTD experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +29.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Chain Talk Daily (CTD)

Cap de mercado $ 124.19K$ 124.19K $ 124.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 124.19K$ 124.19K $ 124.19K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Chain Talk Daily es de $ 124.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CTD es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 124.19K.