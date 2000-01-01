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Principales tokens de Educación por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Educación. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
WINK
WINK
WIN
$ 0,00003167
+0,70%
+0,82%
+6,41%
$ 31,65M
$ 1,71B
2
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0,0402
-1,00%
+4,00%
+18,91%
$ 30,64M
$ 1,52M
3
ViFoxCoin
ViFoxCoin
VFX
$ 1,02
0,00%
+0,01%
+0,10%
$ 10,11M
$ 690,80
4
EDUM
EDUM
EDUM
$ 0,05661
+0,07%
0,00%
+0,71%
$ 2,25M
$ 265,33
5
Skill Stacker
Skill Stacker
STKR
$ 0,00195039
-0,10%
+0,01%
+3,39%
$ 1,86M
$ 583,94
6
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32,25
0,00%
+0,00%
+1,80%
$ 967,40K
$ 236,86
7
Edu3Labs
Edu3Labs
NFE
$ 0,00074943
0,00%
0,00%
-7,40%
$ 674,19K
$ 1,06
8
Lucrar
Lucrar
LCR
$ 0,117806
-0,12%
+0,01%
+3,76%
$ 319,09K
$ 25,76K
9
EvidenZ
EvidenZ
BCDT
$ 0,00917897
0,00%
--
+0,36%
$ 316,14K
$ 58,51
10
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0,00028632
0,00%
--
0,00%
$ 286,32K
$ 3,64
11
roule token
roule token
ROUL
$ 0,00207142
0,00%
--
+6,03%
$ 150,46K
$ 58,84
12
99 Bitcoins
99 Bitcoins
99BTC
$ 1,9E-6
0,00%
+2,80%
+3,83%
$ 125,52K
--
13
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 3,48E-5
+0,20%
-26,60%
+25,68%
$ 34,78K
--
14
GITHOOK
GITHOOK
GITHOOK
$ 2,16929E-7
0,00%
-2,90%
0,00%
$ 21,69K
--
15
Lead Ai
Lead Ai
LAI
$ 4,067E-5
+0,17%
+1,80%
+2,37%
$ 16,26K
--
16
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1,253E-5
0,00%
+0,40%
0,00%
$ 12,48K
--
17
Code Sprout
Code Sprout
SPROUT
$ 9,84E-6
0,00%
-1,40%
+0,72%
$ 9,84K
--
18
UDAO
UDAO
UDAO
$ 0,06458
-0,02%
+1,21%
+2,26%
--
$ 142,96K
19
Brainedge
Brainedge
LEARN
$ 0,007206
-0,04%
+6,13%
+19,23%
--
$ 1,20M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Educación y por qué son populares?
Los tokens de Educación representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 19 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $79.44M.
¿Cuál es el token de Educación con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Educación rastreados en MEXC, LEARN ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 6.13% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Educación están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 19 tokens de Educación, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WIN, EDU, VFX se encuentra entre los tokens populares de Educación. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Educación?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Educación es de aproximadamente $79.44M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Educación, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.