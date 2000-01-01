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Principales tokens de Agregador de rendimiento por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Agregador de rendimiento. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.765
+0.97%
+5.59%
+20.07%
$ 174.36M
$ 57.97K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,977.1
-0.17%
-0.09%
-5.61%
$ 70.76M
$ 29.77
3
ARK
ARK
ARK
$ 0.09254
+1.33%
+1.15%
-4.41%
$ 18.36M
$ 686.06K
4
Bella
Bella
BEL
$ 0.10556
-0.13%
-2.02%
+4.73%
$ 8.41M
$ 572.63K
5
Badger
Badger
BADGER
$ 0.347382
-1.61%
+0.07%
-0.37%
$ 7.30M
$ 429.98K
6
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001281
-0.08%
+3.73%
+3.73%
$ 6.57M
$ 430.33M
7
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.64
+0.47%
0.00%
-7.30%
$ 6.13M
$ 12.85K
8
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.081575
-0.20%
-0.01%
-1.91%
$ 5.57M
$ 5.14K
9
Infinite Trading Protocol
Infinite Trading Protocol
ITP
$ 0.00896635
-0.36%
-0.00%
-1.51%
$ 5.02M
$ 597.77
10
StakeStone Berachain Vault Token
StakeStone Berachain Vault Token
BERASTONE
$ 1,887.66
-0.19%
+0.01%
-1.31%
$ 3.60M
$ 285.26
11
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.078
-0.32%
-1.82%
-2.88%
$ 3.40M
$ 11.45K
12
Beefy
Beefy
BIFI
$ 38.27
-0.16%
+0.03%
+6.84%
$ 3.06M
$ 12.49K
13
Harmonix Finance
Harmonix Finance
HAR
$ 0.0020322
+0.14%
+0.01%
-0.03%
$ 2.03M
$ 96.52
14
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.0002021
-0.32%
-0.01%
-6.21%
$ 2.02M
$ 63.51K
15
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02641411
+0.33%
+0.01%
-5.29%
$ 1.79M
$ 489.39
16
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00295973
-4.76%
+0.20%
+4.22%
$ 1.40M
$ 6.28K
17
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.093821
-0.17%
+0.03%
-4.45%
$ 938.21K
$ 1.00K
18
Gym Network
Gym Network
GYMNET
$ 0.00138861
-0.24%
-0.04%
-8.71%
$ 718.55K
$ 5.32K
19
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.0002929
+5.99%
-0.11%
-22.40%
$ 580.84K
$ 443.87K
20
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0.00761538
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 515.56K
$ 1.21
21
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
22
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00041565
+0.02%
-0.09%
-17.30%
$ 410.25K
$ 10.74K
23
Roobee
Roobee
ROOBEE
$ 7.251E-5
+0.01%
+0.20%
+0.03%
$ 391.58K
--
24
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,864.07
0.00%
--
0.00%
$ 316.50K
$ 13.19
25
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
0.00%
$ 302.13K
$ 2.31
26
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 29.77
-0.50%
-0.03%
+0.85%
$ 297.65K
$ 45.76
27
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0.0020788
-0.50%
+0.02%
+3.26%
$ 208.07K
$ 102.90
28
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0.001362
0.00%
-1.38%
-4.02%
$ 180.19K
$ 14.82M
29
Kaon
Kaon
KAON
$ 6.51E-6
-0.61%
-2.40%
+73.60%
$ 96.95K
--
30
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00062689
-0.29%
+0.02%
+4.55%
$ 95.07K
$ 2.67K
31
TEN
TEN
TENFI
$ 0.00052249
+27.91%
+0.19%
+30.09%
$ 79.94K
$ 2.63K
32
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.694E-5
0.00%
+0.30%
+6.63%
$ 28.47K
--
33
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01109479
-0.28%
--
-3.13%
$ 22.33K
$ 16.15
34
88mph
88mph
MPH
$ 0.01227157
-0.11%
+0.01%
-1.52%
$ 19.37K
$ 11.17
35
Tulip Protocol
Tulip Protocol
TULIP
$ 0.01096941
-0.02%
+0.01%
+1.22%
$ 18.65K
$ 17.32
36
Tokeo
Tokeo
TOKE
$ 0.00019785
-0.11%
-0.05%
+9.81%
$ 10.54K
$ 61.09
37
Catecoin
Catecoin
CATE
$ 0.017602
-1.39%
+4.30%
+21.82%
--
$ 12.04M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Agregador de rendimiento y por qué son populares?
Los tokens de Agregador de rendimiento representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 37 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $325.52M.
¿Cuál es el token de Agregador de rendimiento con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Agregador de rendimiento rastreados en MEXC, CVX ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.59% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Agregador de rendimiento están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 37 tokens de Agregador de rendimiento, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. CVX, YFI, ARK se encuentra entre los tokens populares de Agregador de rendimiento. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Agregador de rendimiento?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Agregador de rendimiento es de aproximadamente $325.52M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Agregador de rendimiento, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.