Precio de Stake DAO hoy

El precio actual de Stake DAO (SDT) hoy es $ 0.081874, con una variación del 2.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SDT a USD es $ 0.081874 por SDT.

Stake DAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,589,723, con un suministro circulante de 68.27M SDT. Durante las últimas 24 horas, SDT cotiza entre $ 0.080862 (bajo) y $ 0.083981 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 17.38, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01522558.

En el corto plazo, SDT experimentó un cambio de -0.71% en la última hora y de -0.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.06K.

Información del mercado de Stake DAO (SDT)

Cap de mercado $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Volumen (24H) $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M Suministro de Circulación 68.27M 68.27M 68.27M Suministro total 70,023,390.67704983 70,023,390.67704983 70,023,390.67704983

La capitalización de mercado actual de Stake DAO es de $ 5.59M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.06K. El suministro circulante de SDT es de 68.27M, con un suministro total de 70023390.67704983. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.73M.