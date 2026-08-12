Precio de Inverse Finance hoy

El precio actual de Inverse Finance (INV) hoy es $ 8.68, con una variación del 2.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INV a USD es $ 8.68 por INV.

Inverse Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,162,442, con un suministro circulante de 710.03K INV. Durante las últimas 24 horas, INV cotiza entre $ 8.49 (bajo) y $ 8.68 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2,075.09, mientras que el mínimo histórico fue $ 8.29.

En el corto plazo, INV experimentó un cambio de +0.27% en la última hora y de -12.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 14.19K.

Información del mercado de Inverse Finance (INV)

Cap de mercado $ 6.16M$ 6.16M $ 6.16M Volumen (24H) $ 14.19K$ 14.19K $ 14.19K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.31M$ 6.31M $ 6.31M Suministro de Circulación 710.03K 710.03K 710.03K Suministro total 727,000.0 727,000.0 727,000.0

La capitalización de mercado actual de Inverse Finance es de $ 6.16M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.19K. El suministro circulante de INV es de 710.03K, con un suministro total de 727000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.31M.