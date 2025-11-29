Precio de Infinite Trading Protocol hoy

El precio actual de Infinite Trading Protocol (ITP) hoy es $ 0.01951969, con una variación del 2.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ITP a USD es $ 0.01951969 por ITP.

Infinite Trading Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 90,546, con un suministro circulante de 4.64M ITP. Durante las últimas 24 horas, ITP cotiza entre $ 0.01950135 (bajo) y $ 0.02036526 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02969891, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01241365.

En el corto plazo, ITP experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +32.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Infinite Trading Protocol (ITP)

Cap de mercado $ 90.55K$ 90.55K $ 90.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.88M$ 12.88M $ 12.88M Suministro de Circulación 4.64M 4.64M 4.64M Suministro total 660,142,963.7443558 660,142,963.7443558 660,142,963.7443558

